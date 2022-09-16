قام كوكي لاعب وقائد أتلتيكو مدريد، بتحذير منافسه البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد من ”الاحتفال بالرقص“ حال سجل هدفًا على أتلتيكو مدريد.

ويذكر أن ريال مدريد، سيحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد يوم الأحد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال كوكي: ”إذا سجل فينيسيوس هدفا وقرر أن يرقص، فسيفعل ما يريد فعله“، بحسب صحيفة سبورت الإسبانية.

وعن سؤال هل سيتفهم رقص فينيسيوس حال احتفل بتسجيل هدف، تابع: ”لكل شخص طريقته الخاصة في الاحتفال بالأهداف كما يريد، ولكن ستكون هناك مشكلة بالتأكيد، سيكون هذا الطبيعي“.

ليرد نيمار زميل فينيسيوس في منتخب البرازيل عبر حسابه في ”تويتر“ قائلاً : ”ارقص فيني، ارقص“.

يأتي ذلك بالإضافة إلى رد فينيسيوس بنشر صورة له وهو يرقص مع نيمار في منتخب البرازيل وكتب ”دائما“.

ويُشار إلى أن كوكي وفينيسيوس، التقا ببعضهما البعض خمس مرات على أرض الملعب، حيث تصادفا لمدة 227 دقيقة.

والجدير بالذكر أن في المباريات الـ 5 ، لعب كوكي جميع الدقائق (بواقع 450 دقيقة)، مقابل 227 دقيقة لفينيسيوس ولم يسجل أيّ منهما هدفًا في تواجد الآخر، لكن بشكل عام صنع فينيسيوس 3 أهداف في 8 مباريات أمام أتلتيكو مدريد في حين لعب كوكي بالمجمل 33 مباراة ضد ريال مدريد، سجل فيها هدفين وصنع 7.