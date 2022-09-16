تحدث سعد آل حماد متحدث الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تحديد بعض الجنسيات وخصها بقرار إلزام شركات الاستقدام بسقف أعلى للأسعار.

وأوضح “آل حماد” أن الجنسيات التي تم الإعلان عنها هى الأعلى طلبًا خلال الفترة الماضية، وعلى أساس ذلك تم طلب أن تكون هذه الجنسيات لها الأولوية في تحديد حد أعلى لتكاليف الاستقدام.

وعن مخاوف البعض بشأن وضع سقف أعلى لأسعار العمالة المنزلية، أضاف: “الوزارة وضعت في اعتبارها جميع الأطراف وقامت بوضع سقف أعلى لكافة المنشآت والمكاتب، ولا يعني ذلك أن المنشأة ملزومة بهذا الحد ويمكن أن تكون أقل من الحد الأعلى”.

كما أكد أنه لا يوجد أي متغيرات فيما يخص رواتب العمالة المنزلية بعد قرار وضع سقف أعلى للاسعار الاستقدام، وذلك بحسب برنامج “يا هلا”.

متحدث الموارد البشرية: لا يوجد أي متغيرات فيما يخص رواتب العمالة المنزلية بعد قرار وضع سقف أعلى للاسعار الاستقدام @HRSD_SP@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7P75PsEbrJ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 15, 2022

لماذا تحديد هذه الجنسيات فقط التي خصها قرار إلزام شركات الاستقدام بسقف أعلى للأسعار؟.. متحدث الموارد البشرية يوضح @HRSD_SP@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/fHyNGrZL7a — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 15, 2022