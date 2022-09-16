يعتبر الفشل الكلوي من أخطر الأمراض التى تؤثر على صحة الإنسان العامة وتهدده بالوفاة، حيث أنه يجعل السموم موجودة داخل الجسم ولا يستطيع التخلص منها.

ويستطيع مرضى الفشل الكلوي، أن ينجوا من الخضوع بشكل متكرر لجلسات الغسيل الكلوى المرهقة، في حال تمكنهم من اكتشاف المرض فى مراحله المبكرة.

وتشمل علامات وأعراض الفشل الكلوي الحاد ما يلي:

– انخفاض إخراج البول.

– احتباس السوائل مما يسبب تورم الساقين أو الكاحلين أو القدمين.

– الشعور بضيق النفس دون المعاناة من مرض فى الصدر .

– الإرهاق بدون سبب واضح .

– التشوش الذهنى وعدم التركيز .

– الشعور بالغثيان.

– الضعف والهزلان بدون سبب واضح .

– ضربات القلب غير منتظمة.

ويُذكر أنه فى بعض الأحيان لا يسبب الفشل الكلوي الحاد أي أعراض، ويُكتشف عن طريق إجراء الاختبارات المعملية التى غالبا ما يتم إجرائها لسبب آخر.