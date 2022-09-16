كشف المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس عن اشتراطات أذونات التنقل بسلاح ناري وخطواتها.

وأتاحت الداخلية خدمة التنقل بسلاح ناري إلكترونيا عبر أبشر بغرض التنقل من منطقة لأخرى.

وقال في حديثه لبرنامج “من السعودية” أنه يشترط أن يكون السلاح مرخص وإدخال رقم السلاح والهدف الأساسي والفترة الزمنية.