قال الباحث في شؤون الطاقة والاقتصاد بجامعة كولومبيا، لؤي الخطيب، إن على الدول العربية العمل بذكاء في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة التي يعاني منها العالم.

وأكد أن على الدول العربية استغلال الملفات السياسية والاقتصادية لتكون صاحبة القرار، لافتا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك ما لا يقل عن 40% من احتياطي الغاز المثبت، كما تنتج نسب كبرى من الغاز مقارنة بالإنتاج العالمي.

وأضاف أن الدول العربية إذا تعاونت فيما بينها في الملف الاقتصادي سيكون ائتلافها فعال على المستوى الاقتصادي والسياسي، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج MBC في أسبوع المذاع على على قناة mbc.

وذكر أن هناك تحديات تواجه أمن الطاقة منها تغيرات المناخ وأزمة كورونا وضوابط اتفاقيات المناخ، مضيفا أن عدة دول مثل ألمانيا وبريطانيا تتجه لنظام البرمجة في استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن ذلك سيؤثر على رفاهية المواطنين في هذه الدول، والإنتاج المحلي، إذ ستتباطئ عجلة الاستثمارات والتطور الصناعي.