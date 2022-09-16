أبدى وزير الرياضة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ترحيبه بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، يوم غد السبت، الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022.

وغرد وزير الرياضة على حسابه بموقع تويتر:” نفخر بتشريف سمو سيدي ولي العهد ورعايته الكريمة لختام مهرجان ولي العهد للهجن .. تكريم يجسد الاهتمام الكبير بهذه الرياضة العريقة”.

يذكر أن الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن 2022، ينظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف.

أقرأ أيضا