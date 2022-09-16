وثق مقطع فيديو طريف سقوط لاعب تركي من على نقالة بعدما تركها المسعف مباراة فريق جاتالكا سبور وضيفه إيديرني سبور ضمن منافسات الأدوار التمهيدية من مسابقة كأس تركيا لكرة القدم.

وأصيب أحد لاعبي فريق جاتالكا سبور وسقط على أرض الملعب، قبل نحو دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ما استدعى قدوم الطاقم الطبي.

وأظهر الفيديو أن أحد المسعفين أسقط اللاعب من على النقالة في محاولة منه لإخراجه من الملعب بعدما رأى أن اللاعب يتحايل لاستهلاك الوقت.

وبعد ذلك قام اللاعب بنفسه من على الأرض، وركض إلى خارج الملعب وهو يبتسم.