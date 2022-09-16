قلص لويس فان خال مدرب منتخب هولندا الأول لكرة القدم عدد لاعبي التشكيلة الجديدة للفريق إلى 25 لاعبا قبل مواجهة بولندا وبلجيكا مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2022.

وقلص فان خال العدد في التشكيلة الجديدة مع الإبقاء على الثلاثي الذي لم يسبق له الظهور على المستوى الدولي والذي يضم كلا من حارسي المرمى أندريس نوبرت وريمكو باسفير ومهاجم أياكس أمستردام كينيث تيلور.

لكن مدافع ليدز يونايتد باسكال سترويك الذي يمكنه اللعب لبلجيكا أيضا لم يكن ضمن التشكيلة الجديدة استعدادا لمواجهة بولندا في وراسو في 22 سبتمبر وبعد ذلك في مواجهة بلجيكا في أمستردام في 25 من الشهر نفسه.

وقال المدرب فان خال في بيان: هذه هي الفرصة الأخيرة لرؤية اللاعبين في الميدان قبل الإعلان عن تشكيلة كأس العالم.

وأوقعت قرعة الدور الأول في كأس العالم المنتخب الهولندي ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر صاحبة الضيافة والإكوادور والسنغال.

وستبدأ هولندا مسيرتها في النهائيات في مواجهة السنغال في 21 نوفمبر.