نبهت وزارة الصحة لأربعة أمور يجب على الفرد أن يضعها في اعتباره عند تلقي معلومات صحية من مؤثرين مختلفين .

وشددت على ضرورة أن يفرق الفرد بين المؤثر الموثوق فيه وغير الموثوق فيه، موضحا مواصفات الأول وأولها أنه يعتمد على مراجع علمية موثوقة.

وأكدت أن المؤثر الموثوق لا يعمم للجميع المشكلات الصحية أو يصف نفس العلاج، كما أنه يركز التوعية في مجال تخصصه، ويقوم بدوره التوعوي. ويوجـه أفـراد المجتمع لأخذ التشخيص والعلاج في العيادة.

وأضافت أنه يمكن للفرد التأكد من صحة أي معلومة صحية من خلال التواصل معها عبر 937.