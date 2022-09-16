كشفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عن حاجتها إلى وكلاء ووكيلات للمدارس بمراحلها الثلاث من شاغلي الوظائف التعليمية.

وأوضحت الإدارة أن شروط التقدم للوظائف، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في التدريس وعلى رتبة معلم ممارس وأن يكون حاصلًا على تقدير أداء وظيفي لا يقل عن ممتاز في السنتين الأخيرتين وأن تكون له مشاركات فاعلة في المجال المرشح له وأن يكون ملماً باستخدام الحاسب الآلي في مجال عمله.

وتضمنت الشروط أن يكون متعاوناً مع إدارة المدرسة وأن يكون لديه معرفة بنظم ولوائح المدرسة وأن يكون لديه معرفة بنظم ولوائح المجال المرشح له وأن يكون حاصلًا على دورات تدريبية في المجال المرشح له وأن يكون لديه معرفة بأهداف التعليم وأن يجتاز الاختبار التحريري، والمقابلة الشخصية.

وأشارت الإدارة إلى سرعة رفع ملفات المرشحين والمرشحات إلى مكاتب التعليم في موعد أقصاه الثلاثاء القادم.