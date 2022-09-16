أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”بدء استقبال طلبات الانضمام لبرنامج تطوير وتأهيل الكفاءات السعودية حديثي التخرج في مختلف التخصصات الإدارية والهندسية والتقنية، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت الشركة شروط التقدم للوظائف :

1- الشهادة الجامعية من جامعة مُعتمدة لدى وزارة التعليم.

2- معدل تراكمي لا يقل عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5).

3- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابة).

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليا وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1444/03/18هـ الموافق 2022/10/14م، وذلك من خلال الموقع هنا