كشف متحدث اتحاد الأمن السيبراني ياسر العصيمي عن أسباب ارتفاع عمليات الاحتيال المالي مع النساء مقارنةً بالرجال.

وقال خلال حديثه في برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية ، أن السيدات يبحثن عن العروض أكثر من الرجال وهذه النقطة التي يلعب عليها المحتالون لاصطياد ضحاياهم.

وفي سياق متصل كشف العصيمي عن أحدث طرق الاحتيال المالي ، قائلاً أن المحتالين تجاوزوا فكرة الاحتيال من أجل الحصول على المال بشكل مباشر وأصبحوا يستهدفون أرقام الهوية الوطنية لتطبيق عمليات أكثر بكثير.

وضرب مثالاً بأن يتلقى الشخص رسالة من مجهول يطلب منه بيانات لا يجب أن يفصح عنها لأي شخص.

وأشار إلى أن المحتالين يسرقون أرقام الواتساب للاحتيال على الأصدقاء لديك ، كأن يقول المحتال أن الواتساب التابع له معطل وجعل رقم واتس الضحية احتياطي وإذا أتت للأخير رسالة رقم التحقق يرسلها إليه بداعي استعادة حسابه ليتفاجأ الضحية بأن بياناته اخترقت.