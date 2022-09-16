أقدم عدد من العملاء على رفع دعوى قضائية ضد شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات في ولاية كاليفورنيا، بتهمة تقديم ادعاءات مضللة في إعلاناتها الخاصة ببرنامج مساعدة السائق “أوتو بايلوت”.

وقال المدعون إن البرنامج لا يزال في مرحلة التطوير وغير آمن للاستخدام، إلا إن الشركة ادّعت عكس ذلك عند التسويق للبرنامج منذ إطلاقه عام 2016م.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، أكّد أن برنامج “أوتو بايلوت” يجعل القيادة أكثر أماناً ، كما قاضت هيئة المرور بالولاية “تسلا” للسبب نفسه بعد تكرر حوادث الطرق للسيارات على البرنامج.