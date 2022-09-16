كشفت الفنانة المصرية سماح أنور بعض التفاصيل عن حياتها الشخصية، مبينة سبب ابتعادها عن الزواج والعلاقات العاطفية.

وقالت سماح أنور :”أنا مستمتعة لوحدي وأنا في سن مش بتاع حب، وبعدين أنا مش مستعدة أتمكيج وألبس جزمة بكعب وأنزل ونسهر عشان واحد طب وشغلي وبكون عايزة أنام؟”.

وأضافت :” الحياة العاطفية مش أولوية بالنسبة لي، عمري ما قولت عايزة أتجوز وبدور على حد، وممكن تحصل بدون ترتيب، وحبيت مرة واحدة في حياتي ومكنتش لطيفة والست لما بتحب بتقع على وشها ودا بيطفش الرجالة، وبالتالي اقتنعت إني لا أصلح للعلاقات العاطفية”.