أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية فرص تدريبية مميزة لخريجي الثانوية العامة (تدريب مبتدئ بالتوظيف)، وذلك في نيوم، جدة، جازان،و الدمام.
وأوضح المعهد شروط القبول :
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.
3- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18عاماً ولا يزيد عمر المتقدم عن 24 عاماً.
4- أن يكون المتقدم حاصل شهادة الثانوية العامة تخصص (علمي او إداري).
5- أن لا تقل نسبة الثانوية العامة عن %70.
6- اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية واختبار القبول.
7- أن يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن التقديم متاحا من اليوم الجمعة، وذلك من خلال الموقع هنا
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