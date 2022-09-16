أعلن المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية فرص تدريبية مميزة لخريجي الثانوية العامة (تدريب مبتدئ بالتوظيف)، وذلك في نيوم، جدة، جازان،و الدمام.

وأوضح المعهد شروط القبول :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن لا يكون المتقدم قد سبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

3- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18عاماً ولا يزيد عمر المتقدم عن 24 عاماً.

4- أن يكون المتقدم حاصل شهادة الثانوية العامة تخصص (علمي او إداري).

5- أن لا تقل نسبة الثانوية العامة عن %70.

6- اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية واختبار القبول.

7- أن يكون المتقدم غير مسجل في التأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أن التقديم متاحا من اليوم الجمعة، وذلك من خلال الموقع هنا