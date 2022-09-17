أثار الاعلامي المصري محمد الباز حالة من الجدل خلال حديثه عن الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام.

وقال الباز:” عادل إمام هيدخل الجنة بدون حساب، لأن ربنا هيكافيء من أسعدوا الناس، وهو أسعد ملايين الناس، صاحب تجربة عظيمة في حياتنا العامة، رجل مؤثر وسيظل مؤثر”.

وأكد محمد الباز خلال حديثه، أن الفنان عادل إمام لن يعود إلى التمثيل وذلك لأن حالته الصحية لا تسمح بذلك ابدا، مؤكداً أن الفنان المصري يعاني من أعراض ألزهايمر.