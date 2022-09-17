ندد مؤسس فرقة “مياس” الراقصة نديم شرفان، بعد الفوز في نهائي برنامج ”أمريكا غات تالنت“، بالطبقة السياسية في بلاده، داعيًا إلى قيام ”ثورة“ في لبنان.

وقال شرفان إنه على المواطنين أن يحطموا البنوك ويقلبوا البلاد رأسًا على عقب وأن يقلبوا الطاولات على رؤوس جميع السياسيّين -بحسب قوله-.

ووجه شرفان حديثه إلى الطبقة السياسية قائلا: “واجبكم إطعام الناس الجائعة وتأمين الكهرباء”.

يذكر أن لبنان شهد في الأيام الأخيرة تزايد السخط الشعبي حيث اقتحم مودعون لبنانيون الجمعة 5 مصارف على الأقل، في محاولات لاسترداد جزء من ودائعهم.