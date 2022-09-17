تفاعل برنامج حساب المواطن مع استسفسار أحد الأشخاص حول مدى تأثره حال وجود أرض مسجلة باسمه.

وتوجه الشخص بسؤال مفاده: “أنا باسمي أرض وبسجل بحساب مواطن بعقد ايجار، عادي، أوألغي الأرض من اسمي”.

ورد حساب المواطن بأنه: “لا يؤثر ذلك، ويمكن للفرد المستقل التسجيل مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري – حكومي – خاص، وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند”.