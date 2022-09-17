عاتب فهد المطوع رئيس نادي الرائد، بعض الإعلاميين الرياضيين بسبب انتقادهم له لاحتجاجه على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وقال “المطوع” في حديثه: “أنا رئيس الرائد ومن حقي الاحتجاج والمطالبة بكل حقوق النادي، ولا يوجد احتجاج دون رسوم وإذا كانت الرسوم أعلى من ذلك سنقوم بدفعها”.
وأضاف: “أعتب على بعض ضيوف أكشن مع وليد لانتقادهم احتجاجي على حمدالله، نعتقد أننا على حق وسنواصل إلى آخر القضية”، بحسب برنامج “أكشن مع وليد”.
فهد المطوع – رئيس الرائد : أنا رئيس #الرائد ومن حقي الاحتجاج والمطالبة بكل حقوق النادي .. أعتب على بعض ضيوف أكشن مع وليد لانتقادهم احتجاجي على حمدالله .. نعتقد أننا على حق وسنواصل إلى آخر القضية .#الرائد_الاتحاد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 16, 2022
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