كشفت شركة أوبر أنها تتعامل مع تهديد سيبراني بشكل جاد، وأن جهود التحقيق والاستجابة لديها مستمرة.

وقالت الشركة، أنه عطفا على ما حدث أمس فإنه ليس لدى الشركة دليل على أن الحادث ينطوي على الوصول إلى بيانات المستخدمين الحساسة مثل سجل الرحلة.

وأشارت إلى أن جميع خدمات الشركة بما فيها أوبر وأوبر إيتس وأوبر فريت وأوبر دريفر تعمل بشكل سليم، وأنها كما قالت أمس قامت بتطبيق القانون.

وأوضحت أنها تستجيب حاليًا لحادث الأمن السيبراني، وعلى اتصال بالجهات القانونية وستنشر تحديثات إضافية عند توفرها، بينما ينصح التقنيون المستخدمين في مثل هذه الحالات بتغيير الرقم السري والإيميل الخاصين به، والتأكد من تفعيل التحقق بخطوتين ومسح بيانات الفيزا من التطبيق.