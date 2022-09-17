أكد البيت الأبيض أن وفاة الشابة الإيرانية عقب اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق في طهران بأنه أمر لا يُغتفر.

ومن جانبه، قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن على تويتر: “نشعر بقلق عميق حيال وفاة مهسا أميني والتي قيل إنها تعرضت للضرب خلال وجودها قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق الإيرانية”.

وأضاف: “إن موتها أمر لا يُغتفر، سوف نستمر في العمل لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين عن مثل هذه الانتهاكات”.

ويأتي ذلك على خلفية وفاة شابة إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا بعد دخولها في غيبوبة؛ بعدما اعتقلتها “شرطة الأخلاق” الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع.