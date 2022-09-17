اكتشفت امرأة في الهند بالصدفة أن زوجها امرأة متحولة جنسيًا، مما دفعها لإبلاغ الشرطة عنه في الحال؛ حيث أخبرتها أن زوجها الذي تزوجته منذ 8 سنوات، كان في السابق امرأة وخضع لعملية تحويل.

واتهمت زوجها الطبيب فيراج فاردان (والذي كان يدعى في السابق فيجايتا (اسم أنثى) بالغش والاعتداء في محضر تم رفعه إلى مركز شرطة جوتري، لافتة إلى أنها التقت به على موقع خاص بالزواج قبل 9 سنوات.

وذكرت الشرطة: “لقد تزوجا رسميًا في فبراير 2014 بحضور أفراد العائلة، بل وذهبا لقضاء شهر العسل في كشمير”، ومع ذلك، لم يدخل الزوج بزوجته وظل يقدم الأعذار، وعندما ضغطت عليه، ادعى أن الحادث الذي تعرض له أثناء وجوده في روسيا قبل بضع سنوات جعله غير قادر على الدخول في علاقة، وسافر لفترة من أجل العلاج قبل أن تكتشف حقيقته.