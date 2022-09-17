تعتبر سيارة انفينيتي QX80 2022 في المملكة واحدة من السيارات الصينية التي استطاعت أن تخطف أنظار عشاق السيارات الفاخرة في فئة سيارات الـSUV بالسوق السعودي لما تتمتع به من تجهيزات عالية المستوى.

وتعد سيارة انفينيتي QX80 2022 متوفرة في السوق السعودي من خلال وكيلها المحلي شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، والتي تحرص على تقديم أفضل خدمات ما قبل وبعد البيع للعملاء.

وتتوفر من خلال 3 فئات بتجهيزات مختلفة، ومزايا متعددة تلائم عشاق السيارات الفاخرة، فيما جاءت بهيكل ضخم، والذي يعكس الرحابة التي تتمتع بها سيارة الـ SUV من الداخل، فضلا عن شبك أمامي عريض بأقواس مزدوجة، والتي جاءت مستوحاة من طيات الأوريغامي (فن طي الأوراق) الذي يعود للتراث الياباني.

وزودت السيارة الفاخرة، بمصابيح أمامية بتصميم أنيق ونحيف أشبه بالعيون البشرية، فيما جاءت تدعم تقنية الـ LED، ومزودة بميزة التشغيل والإيقاف التلقائي، إلى جانب مصابيح ضباب بتقنية الـLED، بالإضافة إلى حصولها على مرايا جانبية بلون الهيكل، والتي تدعم ميزة الطي كهربائياً.

وتستمد طاقتها من محرك مكون من 8 اسطوانات V8، سعة 5.6 لتر، الذي يولد قوة 400 حصان، وعزم 560 نيوتن متر، ويأتي المحرك متصلاً بناقل حركة أوتوماتيكي بـ7 سرعات، وتأتي السيارة بنظام دفع رُباعي لجميع الأوضاع من انفينيتي مع إعدادات الدفع الرُباعي العالي والدفع الرُباعي المنخفض.

وتتوفر بسعر سيارة انفينيتي QX80 2022 في المملكة 349,900 ريال شامل الضريبة، سعر سيارة انفينيتي QX80 2022 في المملكة 385,900 ريال شامل الضريبة، وبلغ سعر سيارة انفينيتي QX80 2022 فئة Luxe sensory Proactive بلاك اديشن بسعر 392,900 ريال شامل الضريبة.