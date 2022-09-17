رد الشيخ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام، عن حكم اعتبار الزيادة في إخراج زكاة المال أكبر من المطلوب جبرا لما قد يكون نقصا سابقا.

وقال “الخثلان” في حديثه: “لا بأس في أن تنوي بالقدر الزائد جبرا لما قد يكون نقصا سابقا في الزكاوات، فهذا هو غاية الاحتياط خاصة لمن لديه حسابات أو تجارة ويخشى الخطأ والنقص فهناك ما يبرر خوفه”.

وأضاف: “وإذا كان هناك نقص يجبر من هذا المبلغ وإذا لم يكن هناك شئ فيه نقص في الزكاة تكون صدقة فهذا العمل لا بأس به”، بحسب قناة “الرسالة”.