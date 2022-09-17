أقدم شاب على التحرش بفتاتين في لندن؛ وذلك في حديقة يصطف بها الناس في طابور المعزين الراغبين في إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث.

ووجهت السيدتان إلى الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، تهمتان تتعلقان بعصيان أمر منع الأذى الجنسي.

وأكدت الشرطة أن أفراد وضباط الشرطة في لندن موجودون بطول الطابور لمساعدة ودعم الواقفين بانتظار توديع الملكة إليزابيث.

تجدر الإشارة إلى أن عشرات الآلاف وقفوا في الطابور في لندن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وتحمل بعضهم مشقة الانتظار طوال الليل لتوديع الملكة إليزابيث.