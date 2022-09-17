يواجه العديد من الأشخاص صعوبة في التنفس واستنشاق كمية كافية من الهواء، حيث يمك أن تتراوح تلك الحالة من خفيفة إلى شديدة، وعلى الرغم من كونها شائعة نسبيًا إلا أنها قد تكون مزعجة، لذا نستعرض طرق التخلص من ضيق التنفس.

– التنفس العميق

يساعد التنفس بعمق من خلال البطن الشخص على التحكم في ضيق التنفس، لتجربة التنفس العميق في المنزل ، مثل الاستلقاء ووضع اليدين على البطن.

والتنفس بعمق من خلال الأنف.

– احبس أنفاسك لبضع ثوان

يمكن القيام بالزفير ببطء من خلال الفم لتفريغ الرئتين، ويمكن للأشخاص القيام بهذا التمرين عدة مرات في اليوم.

كما يمكن تجربة أنواع أخرى من تمارين التنفس العميق، مثل التنفس الحجابي، ومع ذلك، فإن جودة الأدلة الكامنة وراء تمارين التنفس العميق لضيق التنفس محدودة.