كشفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو”، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي

– اخصائي أعلى الجودة والتحسين المستمر Job.

المهام والمسؤوليات العامة

– يقوم بتنفيذ ومتابعة العمليات اليومية بالقسم لضمان استمرارية العمل أو يعمل على تفويض من يتابع عنه.

– يقدم الدعم للمديرين والادارة العليا في تنفيذ السياسات والإجراءات والمعايير ذات الصلة بالقسم.

– إبراز ما إذا كانت هناك حاجة لأي تغيير في العملية

يرفع التقارير الدورية لأداء القسم عن تطور سير العمل والتحديات إلى رئيس الإدارة.

– يتبع سياسات وإجراءات السلامة والجودة والتنظيمية والامتثال باللوائح المعدة من قبل الهيئة.

– يساعد مدير القسم في التطوير والتحسين في سياسات القسم وإجراءاته وأنظمته وممارساته بما يتوافق مع سياسات وإجراءات وحدة الأعمال

المؤهلات والخبرة

– درجة البكالوريوس في الإدارة العامة أو الجودة أو إدارة الأعمال أو الهندسة أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن أن يتم التقديم على تلك الوظائف ومعرفة المزيد عنها من خلال الرابط من هنا.