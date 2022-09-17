كشفت شركة جي ايه سي عن نسختها الخارقة SSR، والتي تعتمد على قدرات العمل بالطاقة الكهربائية الحديثة، حيث تعد هذه النسخة الاولى من نوعها داخل السوق الصيني من فئة الاصدارات فائقة الاداء.

ويعتمد النموذج الاول منها والذي اطلق عليه هايبر إس إس آر ألتميت، على محرك خلفي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1225 حصانا، مع تقنية تقسيم القوة لتحسين اداء الانطلاق من خلال الاطارات الاربعة.

كما يمكن للسيارة الخارقة المقدمة من جي ايه سي أن تتسارع من نقطة السكون 0 حتى الوصول لسرعة 96 كيلومترا في الساعة، خلال فترة زمنية مدهشة بالفعل وهي 1.9 ثانية فقط.

وتحتوي السيارة الخارقة على نظام معلومات ترفيهي بقياس 14.6 بوصة، بالاضافة إلى شاشة لعرض البيانات والمعلومات الخاصة بقائد السيارة يبلغ قياسها 8.8 بوصة، مع لمسات داخلية باطلالة عصرية.

وتعد شركة جي ايه سي واحدة من أبرز مصنعي السيارات بالصين حيث تنضم لاكبر 5 شركات خاصة بهذا المجال هناك، أما عن نسختها الخارقة فتقدم باطلالة خارجية تتناسب مع المفهوم المقدم.