تواجه العديد من السيدات مشكلة تعطل المقود عن العمل على الطريق أثناء قيادة السيارة والذي قد يصيب النساء في هذه الحالة بالذعر؛ لذا نستعرض بعض الخطوات التي يمكن القيام بها في هذه الحالة.

– لا تشعري بالذعر! فهذا لن يساعدك في التفكير أبداً.

– ستكونين بحاجة إلى كل جزء من الثانية لتفكر.

– استعملي الإشارات الأربع لتعلمي السائقين المحيطين بأن هناك خطباً في سيارتك حتى يبتعدوا.

– استعملي الزامور لتعلم من أمامك بأن يبتعد عن طريقك.

– تعطل المقود لكن مكابحك لم تتعطل؛ لذا خففي السرعة تدريجياً، بعد أن تتأكدي من السيارات التي من حولك.

– حاولي بقوة توجيه المقود حتى تستطيعي التوقف في نقطة.