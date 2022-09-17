تمكن النجار السعودي حسن محمد من تحويل جذوع الأشجار الميتة إلى تحفة منزلية داخل ورشته الواقعة بجدة التاريخية.

ومن جانبه، أوضح “محمد” أن علاقته بالنجارة بدأت كمجرد هواية خلال فترة الدراسة، قبل أن يبدأ في التعرف على خراطة الأخشاب خلال السنوات الأخيرة.

وذكر أنه بدأ بالتعمق في تخصص خراطة الأخشاب والذي اجتذبه دون غيره من تخصصات النجارة المختلفة.

وأضاف: “تعلمت النجارة بشكل ذاتي من خلال مقاطع فيديو على موقع يوتيوب، وهو ما مكنني من صنع مئات القطع ذات الأشكال المختلفة”، بحسب “العربية السعودية”.