كشفت منصة أبشر، عن كيفية حجز موعد بمدرسة تعلم القيادة، والذي يتم من خلال عدة خطوات.

وتتضمن الخطوات: الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، اختيار مواعيد، ثم الضغط على المزيد، اختيار المرور، اختيار حجز موعد جديد، ستظهر لك شاشة بجميع الخدمات المقدمة، يمكنك اختيار واحد من الخيارات التالية: تعليم القيادة للمبتدئين، تعليم القيادة لمن لديه مهارة.

وبعد ذلك، قم باختيار المنطقة المناسبة ثم الضغط على التالي، اختيار مدرسة تعليم القيادة، اختيار الوقت والتاريخ المناسبين، مراجعة الطلب والتأكد من كافة المعلومات المُدخلة، الضغط على التأكيد على بيانات الموعد، ومن الضروري إرفاق جميع المستندات والصور المطلوبة من مدرسة تعليم القيادة المعنيّة، بعد التأكد من حجز موعد تعليم القيادة.