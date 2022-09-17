تستمر لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، في أعمالها حسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعلن؛ حيث بدأت اليوم في إشعار سكان المناطق العشوائية في “أم السلم وكيلو 14” تمهيداً لبدء أعمال الإزالة والمقررة بتاريخ 15 أكتوبر المقبل.

وكشفت اللجنة، عن مواصلة تقديم خدماتها لسكان هذه الأحياء من خلال مقر اللجنة أو عبر الموقع الإلكتروني لأمانة محافظة جدة والتي من أبرزها: خدمات نقل العفش، والسلال الغذائية، وخدمات التسكين الدائم، والتسكين المؤقت لحين استلام التعويض أو السكن الدائم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى خدمة التقديم على التعويض، مبينة أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجاري إزالتها تبلغ 30 حيًا من أصل 32 حيًا عشوائيًا، وبانتهاء أعمال إزالة “أم السلم” و”كيلو 14″ سوف يتم الانتهاء أعمال إزالة جميع الأحياء المعلن عنها.