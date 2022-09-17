كشفت المحامية شيماء الثقفي أن عقوبة الزواج من أجنبية غرامة تصل إلى 100 ألف ريال وعدم السماح للزوجة الأجنبية للمملكة في حال لم يتم توثيق عقد الزواج.

وقالت “الثقفي” خلال حديثها لبرنامج “إم بي سي” في أسبوع أن الزواج من الأجنبية بالخارج بهدف المتعة يوقع المواطن في قضايا ابتزاز وغيره، لافتةً إلى أنه في حال ثبوت عد توثيق الزواج تتم إحالة الجاني للجهات المختصة.