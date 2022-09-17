قال مدير تعليم الطائف فهد الشريف، إن برامج محو الأمية مشتركة بين التعليم الحضوري في المدارس و المراكز المختصة بهذه الدورات.

وأوضح فهد الشريف:”نستخدم التقنيات التعليمية المتاحة من خلال التعليم عن بعد لبعض البرامج التي تحتاج لدراسة عن بعد”.

وتابع:”التعليم الحضوري يسير جنبا إلى جنب لتنفيذ برامج محو الأمية على أكمل وجه”، موضحا:”النساء الأكثر إقبالاً على التعليم”.