حصدت المخترعة سامية الشهري على الذهبية عن ابتكارها لنظارة تعليمية تقوم بدور المصحح والمدقق اللغوي في معرض المرأة المخترعة الدولي 2022 .

وقالت “الشهري” لقناة الإخبارية أن المشروع يقوم على فكرة نظارات قراءة مزودة بكاميرات عالية الدقة لتحديد الأخطاء الإملائية في أوراق الطلاب والطالبات أثناء الكتابة والاختبارات وبالتالي ظهور الكلمة الصحيحة وعدة خيارات من خلال الليزر الذي ينبثق من فتحة في أعلى النظارة والذي يكون بلون واضح.

وتابعت أن الطالب يمكنه اختيار لون الليزر المناسب له ومن خلاله يستطيع الطلاب تمييز أخطاءه وتصحيحها كما يمكنه اختيار اللغة المناسبة للمستخدم.