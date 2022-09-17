شدد الدكتور رياض العنقري أنه في حال حصول الشخص على وصفة أو معلومة مغلوطة عن طريق أحد الممارسين الصحيين، يجب التقدم بشكوى للشؤون الصحية التابعة للوزارة.

وقال العنقري :” يحق للطبيب أن يستقبل الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويقدم لهم الاستشارات الطبية إذا كان طبيبا موثقاً بموجب ترخيص الصحة”

وأضاف ” أما إذا قدم الطبيب استشارات طبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكان غير مرخصاً فإنه يخضع للعقوبات والنيابة العامة ويحاكم وفق الشريعة الإسلامية “.

#من_السعودية | رياض العنقري: في حال حصولك على وصفة أو معلومة مغلوطة عن طريق أحد الممارسين الصحيين، تقدم بشكوى للشؤون الصحية التابعة للوزارة. #قناة_السعودية pic.twitter.com/v1qFK9ky2j — قناة السعودية (@saudiatv) September 17, 2022