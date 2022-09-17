شدد وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد لشؤون الاستقدام جابر المحمود أنه في حال عدم دفع أي مبالغ خارج منصة مساند لمكاتب الاستقدام وفي حال وجود أي طلب لمبالغ إضافية إبلاغ الوزارة فورا لاتخاذ العقوبات اللازمة.

وقال المحمود :” الوزارة وضعت السقوف الأعلى ضمن برنامجها الموحد للاستقدام وبالتالي لايمكن لأي مكتب أن يضع أي سعر أعلى مما حددت الوزارة وهو محوكم إلكترونيا وبالتالي لا يمكن لهذه المكاتب فعل ذلك، ونؤكد على جميع المواطنين عدم دفع أي مبالغ خارج المنصة فهي المنصة الموحدة لكافة تكاليف الاستقدام “.

وأضاف” وفي وصلنا الآن للمراحل النهائية في الربط التقني مع شركات التأمين خلال منصة مساند وقريبا إن شاء الله سيرى المشروع النور وسيكون ضمن منصة مساند وضمن تكاليف الاستقدام كما ستعلن عنها الوزارة في حين الانتهاء منه نهائيا “.