علق الصحافي الرياضي عبدالرحمن مشبب على لقطة ميشيل لاعب الهلال وهو نائم على الدكة خلال مباراة الهلال والوحدة.

وقال “مشبب” خلال حديثه لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” أنها ليست غريب على اللاعب ميشيل الذي عُرف بروحه المرحة وكانت حركة غير مستغربة منه.

وأضاف أنه بعد نزوله للملعب أدى على مستوى عالي، وكان على وشك تسديد الهدف الرابع للفريق.