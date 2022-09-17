كشف الدكتور عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي و مدير إدارة التوعية الصحية و الاعلام و العلاقات العامة في مستشفى الصحة النفسية بجدة عن الأمراض التي قد تصيب القلب و طرق علاجها و الوقاية منها.

وأوضح أن مرض القلب هو وصف لمجموعة من الأمراض التي تُؤَثِّر في القلب.

وقال أن أمراض القلب تشمل ما يلي:

١/أمراض الأوعية الدموية، مثل مرض الشريان التاجي

٢/مشكلات نظم القلب (عدم انتظام القلب)

٣/بعض عيوب القلب التي يولد بها الشخص (عيوب خِلقية في القلب)

٤/مرض صمام القلب

٥/اعتلال عضلة القلب

٦/عدوى القلب

ونوه بأسباب وعوامل الخطر بأمراض القلب وهي:

١/التقدم في العمر.

٢/التاريخ العائلي لأمراض القلب.

٣/التدخين.

٤/سوء التغذية.

٥/ارتفاع ضغط الدم.

٦/ارتفاع الكولسترول.

٧/السكري.

٨/السمنة.

٩/قلة النشاط البدني.

١٠/التوتر المستمر.

وذكر الدكتور باعيسى مضاعفات أمراض القلب وهي :

– فشل القلب.

– النوبة القلبية.

– السكتة الدماغية.

– تمدد الأوعية الدموية.

– السكتة القلبية المفاجئة.

وتحدث عن علاج أمراض القلب والتي جاءت كالتالي :

1/اعتماد أسلوب حياة صحي (الغذاء الصحي والنشاط البدني).

٢/المعالجة الدوائية.

٣/المعالجة الجراحية.

٤/الوقاية من أمراض القلب:

هناك أنواع معينة من أمراض القلب، مثل العيوب الخِلْقية للقلب، لا يمكن منعها، لكن التغييرات في أسلوب الحياة وتحويله إلى أسلوب صحي، تساعد على تحسين حالة بعض المرضى الذين يعانون أمراض القلب، وقد تساعد أيضا على منع العديد من أنواع أمراض القلب، وتشمل هذه التغييرات:

1/الابتعاد عن التدخين.

٢/الحفاظ على مستويات طبيعية من ضغط الدم والكوليسترول والسكري.

٣/الحرص على ممارسة النشاط البدني.

٤/الحرص على نظام غذائي صحي.

٥/خفض مستوى التوتر والسيطرة عليه.