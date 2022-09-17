أوضح الدكتور عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي و مدير إدارة التوعية الصحية في مستشفى الصحة النفسية بجدة؛ العوامل التي تلعب دوراً مهماً في نمو الطفل بشكل سليم.

وقال عادل باعيسى :” تعد السنوات الباكرة من الحياة أساسية لصحة الطفل وتطور نموه من جميع النواحي، الجسدية، والعقلية، والاجتماعية والعاطفية.إذا تمكن الأهل من تلبية حاجات طفلهم الجسدية بشكل مستمر ومنتظم، فسوف يُدرك سريعًا بأن أهله مصدر للأمان والاكتفاء”.

وأضاف ” يحتاج الطفل إلى التشجيع والاهتمام والتعاطف لكي ينمو بشكل سليم من الناحية العاطفية والذهنية، والأهم هو جو السعادة، والتفاعل الإيجابي من الأهل مع طفلهم، والتواصل الايجابي معه جسدياً بطريقة صحيحة”.

وتابع” من الأفضل دائمًا التنسيق بين الأهل وأساتذة المدرسة من أجل التعامل بصورة أمثل مع الطفل.يحتاج الأطفال في سنوات طفولتهم لبيئة تحفزهم على الفضول المعرفي وحب التعلم والاكتشاف”

واستطرد” من المفيد جدًا أن ينخرط الطفل في اللعب مع أقرانه في الروضة أو الساحات العامة المخصصة لذلك.يساعد ذلك الطفل على اكتساب مهارات وخبرات اجتماعية ضرورية”.