كشفت أخصائية التغذية ميساء مراد، أيهما أفضل الغذاء النباتي أم الحيواني، قائلة:”يجب تناول الغذاء الحيواني أو النباتي بشكل معتدل”.

وأشارت ميساء مراد:”المنتجات الحيوانية كالحليب والأجبان يجب أن تكون قليلة الدسم أو خالية الدسم”، لافتة:”النباتيون لديهم زيادة في الوزن بسبب إكثارهم من تناول الكربوهيدرات مثل الأرز والباستا والخضار مما يعطيهم ألياف بكمية كبيرة وقد يتجاوزون الكميات المسموحة”.

وحول أضرار النظام الغذائي النباتي، أوضحت:” يعاني النباتيون من زغللة في النظر وعدم وضوح الرؤية وطاقة غير كافية مما يجعلهم يتجهون للكربوهيدرات”.

يذكر أن نظام الغذاء النباتي قد يسبب عسر الهضم وتغير في حاسة الذوق ونقص الفيتامينات

نظام الغذاء النباتي.. قد يسبب عسر الهضم وتغير في حاسة الذوق ونقص الفيتامينات #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/EroKqJVz5W — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 17, 2022

أخصائية التغذية ميساء مراد تبيّن فوائد وأضرار النظام الغذائي النباتي#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/YQ687Fovu8 — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) September 17, 2022