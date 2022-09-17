في بادرة إنسانية قام الشاب طلال الحربي بالتبرع بكليته لأخير الصغير فهد ، لينهي بذلك معاناته مع الفشل الكلوي.

وهذا التبرع لا يعد المرة الأولى ، إذا قام طلال في عام 2016 بالتبرع لطفل بحفر الباطن بجزء من كبده.

وفي هذا السياق قال طلال لقناة الإخبارية أن أخيه فهد أصيب بالفشل الكلوي منذ سنة ونصف .

وأضاف أن تبرعه لشقيقه بكليته جاء بعد إجراء عدة فحوصات للتأكد من المطابقة بينه وبين شقيقه قبل عملية نقل الكلية.

فيديو | إنسانية بلا حدود .. شاب يتبرع لأخيه بكليته بعد أن تبرع لطفل آخر بجزء من كبده في 2016#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/SpscD6EZH2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 17, 2022