شملت تشكيلة منتخب الجزائر الثنائي مصطفى زغبة وعبد القادر بدران حارس مرمى ومدافع فريق ضمك الأول لكرة القدم استعدادا لخوض مباراتين تجريبتين أمام غينيا ونيجيريا في 23 و27 من سبتمبر الجاري.

وضمت تشكيلة جمال بلماضي والمكونة من 24 لاعبا، رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز وإسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان ، كما عاد إليها نبيل بن طالب لاعب وسط أنجيه الفرنسي بعد غياب طويل.

ويأتي في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا «كاين الفرنسي»، ألكسندر أوكيدجة «متز الفرنسي»، مصطفى زغبة «ضمك السعودي»، وفي الدفاع: عيسى ماندي «فياريال الإسباني»، عبد القادر بدران «ضمك السعودي»، محمد أمين توغاي «الترجي التونسي»، أحمد توبة «باشاك شهير التركي»، يوسف عطال «نيس الفرنسي»، حكيم زدادكة «ليل الفرنسي»، رامي بن سبعيني «بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني»، حسين بن عيادة ا«لوداد البيضاوي المغربي».

وفي الوسط: إسماعيل بن ناصر «ميلان الإيطالي»، رامز زروقي «تفنتي الهولندي»، آدم زرقان «شارلروا البلجيكي»، هشام بوداوي «نيس الفرنسي»، نبيل بن طالب «أنجيه الفرنسي»، حسام الدين مريزيق «شباب بلوزداد»، وفي الهجوم: رياض محرز «مانشستر سيتي الإنجليزي»، آدم وناس« ليل الفرنسي»، يوسف بلايلي وإسلام سليماني «بريست الفرنسي»، بلال براهيمي وأندي ديلور «نيس الفرنسي»، محمد امين عمورة «لوجانو السويسري».