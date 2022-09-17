أكدت الدكتورة زهرة المعبي – استشارية أسرية أن أزمة الولد الوحيد للأم تسبب مشكلة كبيرة في نسق التربية وتكوين شخصيته، مشيرة إلى أن الحنان المبالغ فيه من الأم يضيع شخصية الرجل.

وقالت المعبي :” للأسف هناك شباب ورجال كثير يفرضون رأى أمهاتهم على زوجاتهم في أمور تخص الزوجة ومن المفترض أن تكون من اختيارها هي كعفش البيت وما إلى ذلك، وهذا خطأ”.

وأضافت ” على المرأة محاولة إعادة تشكيل شخصية زوجها من جديد ليكون صاحب موقف ويعتمد عليه ويجب أن تتعامل معه بذكاء حتى تستطيع تغيير عيوبه إلى ميزات وهي قادرة على فعل ذلك “.

وتابعت” الزوجة التي تستغل ضعف شخصية زوجها هي زوجة متسلطة تتفنن في استغلال حبه له وهذا هو الوجه السلبي لتلك المرأة لأن قد ما يصدر من الزوج ليس ضعف في الشخصية وإنما حب قوي منه تجاهها “.

واستطردت” الرجل ضعيف الشخصية مع زوجته يكون هكذا منذ نشأته ومن تربيته ، وهذه المشكلة تكون حلها في يد الزوجة في أن تتودد له وتتقرب له وتكسر الحاجز الموضوع بينه وبين عقدته “.

د. زهرة المعبي – استشارية أسرية : الرجل ضعيف الشخصية يكون هكذا بذاته منذ نشأته وتربيته .. وعلى الزوجة دور في علاج هذا الضعف @dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KxGqujnNOZ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 17, 2022

د. زهرة المعبي – استشارية أسرية : الزوجة التي تستغل ضعف شخصية زوجها هي زوجة متسلطة تتفنن في استغلال حبه له @dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lVvVUkm1YW — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 17, 2022

لبي كل متطلباته .. د. زهرة المعبي – استشارية أسرية : على المرأة محاولة إعادة تشكيل شخصية زوجها من جديد ليكون صاحب موقف ويعتمد عليه @dr_zsm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9rYpwkr4KC — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 17, 2022