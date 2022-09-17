كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن موقف عمر هوساوي وهيلدر كوستا ورومارينيو دا سيلفا لاعبي الاتحاد المصابين من مواجهة النصر القادمة في بطولة الدوري.

وقال الفراج عبر برنامجه على قناة إم بي سي أكشن، إن ثلاثي الاتحاد المصابين سيكونون جاهزين لمواجهة النصر القادمة في “مرسول بارك” بالرياض.

وأضاف ن البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد يحتاج إلى 10 أيام للعلاج كي يعود إلى تدريبات النمور من جديد.

وتعرض الثلاثي هوساوي وكوستا ورومارينيو للإصابة خلال مواجهة الاتحاد والخليج الماضية، التي انتهت بفوز العميد بثنائية نظيفة وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، يوم الخميس الماضي.