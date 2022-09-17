علق المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي، على مقطع مسيء لأحد مشاهير تيك توك يحرض على الزواج من الأجنبيات.

وقال محمد الوهيبي، إن هناك عقوبات كثيرة تنتظر صاحب المقطع منها جريمة التزوير والتحريض على مخالفة النظام وربما جريمة معلوماتية.

وأشار: قد تصل الجريمة إلى جريمة إتجار بالأشخاص ولكن هناك أيضا إساءة إلى قدسية الزواج وإهانة للمرأة”.

وأوضح:”لا يعفى الجاهل من العقوبة وحرية الرأي لا تعني المساس بحرية وحق الآخرين”.

وتابع:”على الإعلام أن يعكس الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي أولا ثم المجتمع السعودي حول الزواج وحقوق المرأة”.

مقطع مسيء لأحد مشاهير تيك توك يحرض على الزواج من الأجنبيات .. المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي : لا يعفى الجاهل من العقوبة .. وحرية الرأي لا تعني المساس بحرية وحق الآخرين @loweyrm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SFofRD1TPs — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 17, 2022

مقطع مسيء لأحد مشاهير تيك توك يحرض على الزواج من الأجنبيات .. المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي : قد تصل الجريمة إلى جريمة اتجار بالأشخاص ولكن هناك أيضا إساءة إلى قدسية الزواج وإهانة للمرأة @loweyrm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Vz0zafLloB — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 17, 2022

المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي : على الإعلام أن يعكس الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي أولا ثم المجتمع السعودي حول الزواج وحقوق المرأة @loweyrm#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/aG3NKg7asi — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 17, 2022