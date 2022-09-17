تحدث الدكتور عبدالله بن ربيعان متخصص في الاقتصاد والمالية، عن تقنين رفع الإيجارات، مشدداً على أن تحديد نسبة رفع الإيجار نظام معمول به في كثير من الدول وفيه من العدالة للناس .

وقال بن ربيعان عبر حسابه على موقع تويتر :” مازلت أرى أنه يجب تقنين رفع الإيجارات بحيث لاتتجاوز 5% في السنة، غير منطقي بعد ماتؤسس وتخسر وتبدأ تستقر في محلك أو منزلك يجيك المؤجر ويقول رفعنا الإيجار تبغا ولا اطلع. تحديد نسبة رفع الإيجار نظام معمول به في كثير من الدول وفيه من العدالة للناس الشئ الكثير.

وأضاف “مايحصل في سوق العقار من مضاربات وتدوير ورفع للإيجارهو نتيجة لغياب الأنظمة والتشريعات التي تنظر للعقار وتجعله وسيلة للانتفاع وليس وسيلة لتخزين الثروات والبحث عن الكسب والاثراء السريع.العقار وسيلة انتفاع وهذا مايجب أن تسن وتكيف من أجله القوانين والأنظمة وساعتها ينصلح الحال”.