كشف الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، عن سبب عدم استدعاء عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال للانضمام لقائمة الأخضر لمعسكر شهر سبتمبر الجاري استعداداً لنهائيات بطولة كأس العالم بقطر، والتي ستنطلق في نوفمبر القادم.

قال هيرفي رينارد إن سبب عدم ضم المعيوف لقائمة المنتخب السعودي يعود إلى اعتزال الحارس للعب الدولي منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى اعتماده على محمد العويس كحارس أول بالمنتخب.

وأشار:” لعب مباراة واحدة من أصل 18 مباراة في مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، هو مستواه ممتاز”.

وتابع:”المعيوف اعتزل اللعب الدولي منذ فترة طويلة تجاوزت الثلاث سنوات، كما أن أداء العويس ممتاز جداً مع المنتخب”.