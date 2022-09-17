وثق مقطع فيديو، لحظة خلع إيرانيات الحجاب علناً في شوارع مدينة سقز تضامنا مع الفتاة ‎مهسا أميني التي توفيت بعدما أوقفتها “شرطة الأخلاق”.

وكانت شابة إيرانية تدعى مهسا أميني، وتبلغ من العمر 22 عاما، فارقت الحياة بعد تعرضها لأزمة قلبية أثناء تواجدها في أحد أقسام الشرطة بالعاصمة طهران.

يذكر أن الشرطة الإيرانية أعلنت أنه تم توجيه فتاة إلى أحد أقسام شرطة طهران للشرح والتدريب، إلا أنها عانت فجأة من مشكلة في القلب بحضور أشخاص آخرين، وتم نقلها على الفور إلى المستشفى في حالة الطوارئ لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة.