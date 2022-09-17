أجلت القنصلية السعودية في إسطنبول، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي من تركيا إلى المملكة، اليوم السبت الفتاة السعودية التي سقطت من نافذة شقة في الطابق التاسع في إسطنبول.

جاء ذلك إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة و بمتابعة وزير الخارجية.